Відома українська модель відмовилась від знімань у серіалі від Netflix і здивувала причиною

Модель кликати взяти участь у зніманнях масштабного проєкту. Проте вона неочікувано не погодилась.

Катерина Білик

Катерина Білик

Відома українська модель, інфлюенсерка та фіналістка конкурсів краси Катерина Білик здивувалась, як відмовилась від знімань у провокативному серіалі від стримінгової платформи Netflix.

Знаменитість говорить, що йшлося про масштабний проєкт. Серіал мав зніматися у кількох європейських країнах — зокрема в Чехії, Польщі та Словаччині. Сюжет був побудований навколо образу жінки зі Східної Європи та передбачав розкішне, але суперечливе життя персонажів.

"Мене розглядали на одну з ролей. У мене був дзвінок із режисером, обговорення концепції. Але сам сценарій і подача образу не співпадали з моїми цінностями", — зазначила Білик YouTube-каналу "Телеканал D1".

Катерина Білик

Катерина Білик

Проєкт позиціонувався як гучна історія про "східноєвропейську еліту" з елементами криміналу, розкоші та провокаційного стилю життя. Водночас, за словами Катерини, образ жінки в серіалі був поданий однобоко та стереотипно.

"Я не хочу підтримувати чи популяризувати образ, який спотворює реальність про українок та жінок зі Східної Європи загалом. У мене інше бачення — сильна, розумна, самостійна жінка", — підкреслила вона.

Нагадаємо, тим часом інша українська модель Юлія Ратнер знялась у фільмі "Кутюр", де одну з головних ролей втілила голлівудська акторка Аджеліна Джолі. У стрічці згадали про Київ та Запоріжжя та не оминули тему війни.

