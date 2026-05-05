Відома українська модель "відшила" Джейсона Деруло через співпрацю з РФ та висунула йому свої умови

Катерина Білик

Українська модель та блогерка Катерина Білик відмовила американському попартисту Джейсону Деруло в співпраці через його концерти в Росії й запропонувала альтернативу на підтримку України.

Історія почалася зі звичайного запиту від команди артиста. Вони звернулися до інфлюенсерки з ідеєю записати коротке відео для Instagram і TikTok під новий трек співака. Формат — популярний transition-контент, який швидко набирає перегляди. У відповідь обіцяли репост у сторіс, активність під дописом і приріст аудиторії. З огляду на десятки мільйонів підписників артиста, така співпраця могла б суттєво підсилити впізнаваність українки. Але все пішло не за типовим сценарієм.

«Я є українкою, живу в Україні та як публічна людина не можу брати участь у колабораціях, які можуть бути негативно сприйняті українською аудиторією», — пояснила свою позицію Катерина.

Чат Катерини Білик з Джейсоном Деруло

Рішення було не імпульсивним. Причиною стали виступи артиста в Росії вже після початку повномасштабної війни. У медіа неодноразово з’являлася інформація про його концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, що викликало хвилю критики серед українців. Саме цей контекст, за словами Білик, і став визначальним.

«Я була б рада розглянути колабораційне відео, якщо він буде відкритий до того, щоб записати відео на підтримку України. У такому випадку цей меседж був би змістовним, поважним і доречним для мене та моєї аудиторії», — додала вона.

