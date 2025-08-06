Відома українська письменниця шокувала зверхньою поведінкою Кіркорова в Україні

Марія Олекса та Філіп Кіркоров

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Українська письменниця та журналістка Марія Олекса шокувала, як співак-путініст Філіп Кіркоров зверхньо поводився в Україні.

Марія Олекса свого часу працювала на шоу "Фабрика зірок", де була асистенткою гримерок. Вона відповідала за те, аби в артистів було все необхідне. І от, за її словами, на недільні концерти приїжджали в тому числі й російські знаменитості. До слова, це було ще до Революції Гідності, а саме 2007 рік.

Так от, Марія Олекса відповідала за те, аби райдери артистів були виконані. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко вона пригадала, як виступати приїжджав путініст Філіп Кіркоров. Письменниця говорить, що той день був жахливим. За її словами, скандальний артист поводився зверхньо.

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Марічка Падалко та Марія Олекса / © YouTube-канал Марічка

"З'їжджалися зірки. Тоді ще і російські, і українські. Вони виступали. Це був зірковий недільний концерт, де співали учасники "Фабрики зірок". І приїздив, наприклад, Кіркоров. І я пам'ятаю цей жахливий день, цю неділю, коли на недільний концерт приїхав Кіркоров, і мені показують його райдер, тобто це от той списочок вимог, умов, побажань, що має бути в гримерці, щоб зірка почувалася комфортно", - пригадує журналістка.

Марія Олекса говорить, що в райдері Кіркорова був зефір. Все б нічого, але такий, який був потрібен співакові, в Україні не продавався. Відмовитися від цього зефіру путініст теж не збирався.

Філіп Кіркоров

"До мене прибігає інша асистентка. Каже: "А що за зефір? У нас немає!". Я кинулася по всіх супермаркетах, нема такого зефіру. Що це за зефір? Виявляється, це от такий російський зефір, який нам не продавали. Він лежав десь на полицях супермаркету в Москві. І от Кіркоров без нього не міг жити", - говорить журналістка.

Тож, аби уникнути скандалу, Марії Олексі довелося об'їздити весь Київ. Врешті, цей зефір вона знайшла в сусідки, яка свого часу привезла його з Росії. Команда тоді зітхнула з полегшенням, що райдер Кіркорова буде виконаний, і той не влаштовуватиме скандалів.

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Марічка Падалко та Марія Олекса / © YouTube-канал Марічка

"У мене сусідка їздила часто до Москви на той час і привозила всяке таке солоденьке. І я пам'ятаю, що в неї цей зефір був. І мені оплачують таксі, бо вже ж зірка їде, вже ж треба зустрічати, а без зефіру - це буде скандал. І я через все місто їду додому, стукаю до сусідки, запитую, чи зефір ще лишився. Вона мені віддає цю пачку, я їду назад, щоб в гримерці був цей зефір. Ну так, оце був такий рівень, нагадую, 2007 рік, просто інше життя, інша реальність", - говорить письменниця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Власна залежність, терапія через письменництво і чому французи так люблять Зеленського? МАРІЯ ОЛЕКСА

Зазначимо, Філіп Кіркоров підтримав повномасштабну війну, яку в Україні розв'язала Росія. Ба більше, він їздив до окупованої Донецької області, де розважав російських загарбників. Від січня 2023 року путініст перебуває під санкціями від РНБО.

Нагадаємо, не лише російські артисти виявилися путіністами, а й українські. Зокрема, співачка Ані Лорак, попри розв'язану Росією війну в Україні, залишилася в РФ. Нещодавно артист Іво Бобул назвав причину, чому вона зрадила рідну країну.