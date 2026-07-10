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Відома українська письменниця Софія Андрухович розлучається з чоловіком-поетом після 22 років шлюбу
Подружжя зробило спільну заяву та розкрило подробиці такого рішення.
Українська письменниця Софія Андрухович та поет, перекладач Андрій Бондар розлучаються після 22 років спільного життя.
Про зміни в особистому житті повідомив саме чоловік. На своїй сторінці у Facebook Бондар опублікував щемливу заяву, в якій зазначив, що їхня багаторічна історія добігла кінця. Згодом співавторство допису прийняла й Софія, чим підтвердила цей факт. Причин розлучення Андрій Бондар не назвав. Попри те, обидва дали зрозуміти, що їхнє рішення було прийнято без гучних скандалів і лише з вдячністю.
«22 роки нашого спільного життя з Софією Андрухович добігли кінця. Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожне з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою», — написав поет.
Подружжя прожило разом понад два десятиліття. У шлюбі вони виховують доньку Варвару, яка народилася 2008 року.
До слова, Софія Андрухович є однією з найвідоміших сучасних українських письменниць. Її роман «Фелікс Австрія» став переможцем премії «Книга року BBC», а твори «Амадока» та «Катананхе» здобули широке визнання як в Україні, так і за кордоном.
Своєю чергою Андрій Бондар відомий як поет, есеїст, публіцист і один із провідних українських перекладачів польської літератури. Його книжка «Церебро» також була відзначена премією «Книга року BBC» у номінації «Есеїстика».