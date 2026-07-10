Відома українська письменниця Софія Андрухович розлучається з чоловіком-поетом після 22 років шлюбу

Софія Андрухович / © Пресслужба "Видавництва Старого Лева"

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Українська письменниця Софія Андрухович та поет, перекладач Андрій Бондар розлучаються після 22 років спільного життя.

Про зміни в особистому житті повідомив саме чоловік. На своїй сторінці у Facebook Бондар опублікував щемливу заяву, в якій зазначив, що їхня багаторічна історія добігла кінця. Згодом співавторство допису прийняла й Софія, чим підтвердила цей факт. Причин розлучення Андрій Бондар не назвав. Попри те, обидва дали зрозуміти, що їхнє рішення було прийнято без гучних скандалів і лише з вдячністю.

«22 роки нашого спільного життя з Софією Андрухович добігли кінця. Цей факт обом непросто було прийняти, але з ним треба далі жити. Це були захопливі й дуже цікаві 22 роки. Ціла епоха. Але тепер кожне з нас піде своїм шляхом. Із вдячністю і теплотою», — написав поет.

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Софія Андрухович з донькою та ексчоловіком / © Фото з відкритих джерел

Подружжя прожило разом понад два десятиліття. У шлюбі вони виховують доньку Варвару, яка народилася 2008 року.

До слова, Софія Андрухович є однією з найвідоміших сучасних українських письменниць. Її роман «Фелікс Австрія» став переможцем премії «Книга року BBC», а твори «Амадока» та «Катананхе» здобули широке визнання як в Україні, так і за кордоном.

Своєю чергою Андрій Бондар відомий як поет, есеїст, публіцист і один із провідних українських перекладачів польської літератури. Його книжка «Церебро» також була відзначена премією «Книга року BBC» у номінації «Есеїстика».

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