Відома українська радіоведуча позбулася 39 кг і розкрила свій метод втрати ваги: фото до та після

Юля Карпова / © instagram.com/y.karpova

Українська радіоведуча, яка нещодавно звільнилася з «Хіт FM», Юлія Карпова розкрила секрети свого кардинального схуднення.

У фотоблогу зірка показала приголомшливі фото себе у теперішній вазі та зізналася, що їй вдалося скинути майже 40 кілограмів. За словами Юлії, нині її вага становить 57 кг, але до такого результату вона йшла не один місяць. Карпова зазначає, що серйозно замислилася про зміни тоді, коли почала відчувати фізичний і психологічний дискомфорт у власному тілі. Як з’ясувалося згодом, різкий набір ваги був пов’язаний не лише зі способом життя.

“Я легко і швидко набираю вагу через стреси, гормональні перебої, недосипання та психологічний стан. Виявилось, що набираю вагу і через антидепресанти. Коли почався процес лікування із психіатром, кілька разів доводилось змінювати ліки, аби підібрати ті, які сприйматимуться якнайкомфортніше, і не додаватимуть по кілька кг навіть за тиждень», — розповіла радіоведуча.

Юля Карпова: до та після схуднення / © instagram.com/y.karpova

Юлія наголосила, що не стала експериментувати із сумнівними дієтами чи швидкими методами схуднення. Натомість вона звернулася до лікарів, адже проблема, як з’ясувалося, була значно глибшою, ніж звичайне переїдання. Після консультацій із психіатром Карпова пройшла повне обстеження та розпочала комплексну терапію.

«На черговій розмові з психіатром сказала, що уже не контролюю тіло, вона порадила не затягувати і не приймати ніяких самостійних рішень. Тому далі був терапевт, ендокринолог, аналізи, підбір ліків та знову лікування. Це була не звичайна проблема з переїданням, це була комплексна терапія під наглядом лікарів. Мені часто пишуть „ой, так швидко схудла“. Насправді ні, вага почала йти приблизно рік тому», — написала Карпова.

Допис Юлі Карпової / © instagram.com/y.karpova

У підсумку радіоведуча порадила всім охочим худнути починати не з жорстких обмежень у харчуванні, а з турботи про психічний стан і здоров’я загалом.

«Пройдіть декілька лікарів, порадьтесь, здайте аналізи, перевірте гормони, бо саме там часто ховається причина. І, звісно, вперто дотримуйтесь рекомендацій», — наголосила блогерка.

