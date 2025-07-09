Відома українська радіоведуча закрутила роман з Героєм України: як усе почалося й чи було освідчення

Юлія Карпова та Сергій Пономаренко / © instagram.com/y.karpova

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Українська радіоведуча "Хіт FM" Юлія Карпова поділилася подробицями особистого життя.

31-річна зірка розповіла про стосунки з українським військовим, майором Збройних сил України та Героєм України Сергієм Пономаренком. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Юля зазначила, що їхнє з обранцем знайомство триває вже три роки, а ось стосунки — понад рік.

Ведуча поділилася, що познайомилася з військовим у доволі оригінальний спосіб. Так, Пономаренко дістав її контакти та запросив на першу зустріч через її колег з інших радіостанцій. Згодом вони більше не розлучалися та під час війни ще більше підсилюють свої почуття спільними інтересами.

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"Це була спецоперація. Раніше кожного ранку Сергій слухав "Хіт FM". Він не мав уявлення, який вигляд я маю, крім того, що чув в ефірі. Він казав мені, що йому завжди відгукувалися моя позиція, думки, переконання, цінності й тому багато років поспіль слухав. Почалася повномасштабна війна — він поїхав добровольцем і це було його друге "пришестя", захищав Харківщину. За бої там отримав звання Героя України. І після приїзду до Києва на нагородження знайшов моїх колег із сусідніх радіостанцій, щоб домовитися зі мною про зустріч. І потім він чесно зізнався, що в той момент зрозумів, що не хоче зі мною прощатися. Відтоді ми ні на день не зникали. Він почав підтримувати мене в благодійності, волонтерстві, здійснювати мрії людей із притулків. Це найкраща людина в житті, яку я знаю", — розчулила Юлія.

Юлія Карпова та Сергій Пономаренко / © instagram.com/y.karpova

Карпова також зазначила, що наразі перебуває з Сергієм у цивільному шлюбі, адже офіційного освідчення поки не було. Також зірка додала, що Сергій старший за неї та вже має дітей від колишніх стосунків.

"Він ще не освідчувався. Але я не можу називати чоловіка хлопчиком, бо у нас різниця з ним у 10 років. Це мій цивільний чоловік. Ми живемо у цивільному шлюбі. У нього є колишня сім'я та троє дітей", — зізналася Юлія.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КАРПОВА | Той самий голос З РАДІО: нехай я буду ДУРНОСМІХОМ! Хабарі на радіо, 13-річні стосунки

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