Відома українська реперка вперше заявила про проблеми з ментальним здоров'ям і назвала діагноз

Українська реперка alyona alyona вперше розповіла про проблеми з психоемоційним станом.

У своєму фотоблогу зірка підняла доволі важливу тему ментального здоров'я. Зокрема, поділилася як протягом останніх років зіткнулася з постійним відчуттям нещастя. За словами alyona alyona, це привело її на консультацію до низки фахівців. Тож після творчої паузи та ретельного обстеження реперка таки віднайшла проблему. Психіатр діагностував їй початкову стадію тривожного розладу, який був спричинений затяжною депресією.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я багато розповідала, що беру творчу паузу, йду працювати над собою, працюю з психологом… І ніколи не ділилася діагнозами, які мені ставили психологи. Рік тому, коли я відпочивала в Моршині, я вперше звернулася до психолога, щоб розібратися, чому мені так часто хочеться плакати і чому я стала емоційно нестабільною. Я дуже довго розбиралася. Напевно, аж до Нацвідбору. Тому що він підняв весь мій емоційний стан на ще вищий щабель через ту кількість відповідальності, яка була на наших плечах. Обидва психологи сказали мені звернутися до психіатра. У мене були дуже великі підозри на тривожний розлад. Психіатр провела дослідження й виявилося, що тривожний розлад у мене на початковій стадії. І він – наслідок глибокої депресії, яка тривала більш, ніж півтора роки", - зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук поділилася, як у 35 років перенесла серйозну операцію на шиї й назвала причину.

Читайте також: