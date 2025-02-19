Відома українська режисерка Катерина Горностай стала мамою та показала новонародженого сина

Відома українська режисерка та сценаристка Катерина Горностай стала мамою та вперше показала новонародженого сина.

Малюк з'явився на світ 18 лютого. Що цікаво, це сталося напередодні світової прем'єри на Берлінському міжнародному кінофестивалі українського документального фільму "Стрічка часу" Катерини Горностай. Батьком хлопчика став коханий сценаристки - Нікон Романченко, який є режисером монтажу документальної стрічки. Режисерка ділиться, що пологи мали відбутися за планом пізніше. Однак син вирішив з'явитися на світ раніше та не пропустити прем'єру фільму батьків. Сценаристка також зазначила, що разом із малюком почувається чудово, хоча й втомлена.

"Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі, саме вчасно до прем'єри "Стрічки часу". Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені. Вагітність під час фінального етапу роботи над "Стрічкою часу" змінила моє сприйняття дітей, про яких і розповідає фільм. Я впевнена, що згодом буде багато можливостей обговорити мій фільм, коли настане відповідний час", - поділилася режисерка.

Катерина Горностай народила сина

Зазначимо, "Стріча часу" - документальне кіно про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Це перший від 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай буде змагатись за головний приз — "Золотого ведмедя". Крім того, "Стрічка часу" претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю.

Нагадаємо, нещодавно фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" отримав премію BAFTA. Олександр Рудинський, який зіграв у стрічці головну роль, прокоментував перемогу та розповів, хто з голлівудських зірок його підтримав.

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