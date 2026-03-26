Відома українська режисерка після 25 років стосунків із чоловіком розкрила секрет міцного шлюбу

Також знаменитість чесно розповіла про кризи, які вони з коханим пережили.

Валерія Сулима
Катя Царик

Катя Царик / © instagram.com/katyatsarik

Відома українська режисерка Катя Царик, яка раніше розповіла про конфлікт зі співачкою Юлією Саніною, розкрила головний секрет свого міцного шлюбу.

Знаменитість 25 років перебуває в стосунках із чоловіком, оператором Юрієм Королем. Протягом майже 15 років пара живе в офіційному статусі подружжя. Катя Царик в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що періодично в неї запитують, як їм з коханим вдається так довго бути разом. Знаменитість говорить, що вони з обранцем живуть на одній хвилі. Окрім того, пара поважає кордони одне одного та розуміє цінність стосунків.

"У нас з Юрою немає сварок. Коли питають, в чому секрет, що ви так довго разом, то найголовніший секрет – це просто знайти свою людину. А це найскладніше! У нас з Юрою ніколи не було доводити одне одному щось, ніколи не було свого его більшого за його. Ніхто з нас не душив одне одного. Давалась свобода. Коли Юра хотів провести час із хлопцями - будь ласка. Якщо я з подружками хочу поїхати кудись – будь ласка. Завжди була якась повага одне до одного", - зізнається знаменитість.

Катя Царик із чоловіком / © instagram.com/katyatsarik

Проте з кризами у стосунках парі доводилось зіштовхуватися. Проблеми виникли після трьох та семи років разом. Тим не менш, закохані все проговорювали між собою та знаходили спільну мову.

"У нас була криза трьох років і криза семи. Все по класиці. Перша сталась, бо мені хотілось, щоб ми разом жили. А нам треба було ставати на ноги, заробляти гроші. Юра мені одразу сказав: "Я хочу бути з тобою, але я хочу, щоб ми створювали родину в своїй квартирі, мені треба заробити на неї". На це пішло 10 років", - говорить режисерка.

Зазначимо, Катя Царик та Юрій Король почали зустрічатися 2001 року. Пара одружилась у серпні 2010-го. У шлюбі в них народились син та донька.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик розкрила секрет міцного шлюбу з чоловіком, танцівником Андрієм Диким. Знаменитість зізналась, як їм вдається уникати сварок.

