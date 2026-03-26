Відома українська режисерка після 25 років стосунків із чоловіком розкрила секрет міцного шлюбу

Відома українська режисерка Катя Царик, яка раніше розповіла про конфлікт зі співачкою Юлією Саніною, розкрила головний секрет свого міцного шлюбу.

Знаменитість 25 років перебуває в стосунках із чоловіком, оператором Юрієм Королем. Протягом майже 15 років пара живе в офіційному статусі подружжя. Катя Царик в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що періодично в неї запитують, як їм з коханим вдається так довго бути разом. Знаменитість говорить, що вони з обранцем живуть на одній хвилі. Окрім того, пара поважає кордони одне одного та розуміє цінність стосунків.

"У нас з Юрою немає сварок. Коли питають, в чому секрет, що ви так довго разом, то найголовніший секрет – це просто знайти свою людину. А це найскладніше! У нас з Юрою ніколи не було доводити одне одному щось, ніколи не було свого его більшого за його. Ніхто з нас не душив одне одного. Давалась свобода. Коли Юра хотів провести час із хлопцями - будь ласка. Якщо я з подружками хочу поїхати кудись – будь ласка. Завжди була якась повага одне до одного", - зізнається знаменитість.

Проте з кризами у стосунках парі доводилось зіштовхуватися. Проблеми виникли після трьох та семи років разом. Тим не менш, закохані все проговорювали між собою та знаходили спільну мову.

"У нас була криза трьох років і криза семи. Все по класиці. Перша сталась, бо мені хотілось, щоб ми разом жили. А нам треба було ставати на ноги, заробляти гроші. Юра мені одразу сказав: "Я хочу бути з тобою, але я хочу, щоб ми створювали родину в своїй квартирі, мені треба заробити на неї". На це пішло 10 років", - говорить режисерка.

Зазначимо, Катя Царик та Юрій Король почали зустрічатися 2001 року. Пара одружилась у серпні 2010-го. У шлюбі в них народились син та донька.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик розкрила секрет міцного шлюбу з чоловіком, танцівником Андрієм Диким. Знаменитість зізналась, як їм вдається уникати сварок.