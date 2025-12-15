ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка чесно висловилася про роман з екснареченим Есхакзай і чи готова до заміжжя

SKYLERR не приховує почуттів на публіці, але уникає коментарів на тему кохання.

Віра Хмельницька
SKYLERR і Євген Пронін

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, привідкрила завісу свого особистого життя.

Розмови про можливі романтичні стосунки SKYLERR і Євгена Проніна з’явилися ще на початку весни 2025 року. Пару неодноразово бачили разом на публіці — вони разом відвідують заходи та проводять час удвох. Водночас закохані уникають спільних фото в соцмережах і не дають жодних коментарів щодо особистого. Лише тепер співачка вирішила пояснити таку позицію.

У програмі «Тур зірками» Валерія зізналася, що свідомо оберігає своє особисте життя від публічності та не вважає за потрібне ділитися ним із підписниками. Артистка наголосила, що не відчуває обов’язку жити під камерами та перетворювати особисті моменти на контент. За її словами, кожен обирає власний формат щастя.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

«Я просто хочу, щоб моє особисте життя зараз було моїм особистим життям. Я поважаю свої кордони й кордони коханого, тому не хочу нічого підтверджувати чи, навпаки, спростовувати. Єдине, що скажу, — я дуже щаслива і дуже рада, що поруч зі мною цей чоловік», — поділилася SKYLERR.

Окрім цього, виконавиця відверто розповіла і про своє ставлення до заміжжя. Зірка зізнається, що наразі не може дати чіткої відповіді, коли саме це станеться, однак упевнена — все відбудеться у правильний для неї момент.

«Сказати, що я хочу заміж… Це стосунки, і хочеться, щоб вони проходили всі етапи органічно, так, як воно має бути. Думаю, колись це обов’язково станеться», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співак OTOY розкрив, скільки коштів він витратив на весілля з бізнесвумен. Сума подружжя перевищила очікувану втричі.

