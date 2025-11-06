Відома українська співачка, яка нещодавно вперше стала мамою, зворушила кадрами з маленькою донечкою

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Реклама

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксолана Сирота, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася зворушливим знімком із новонародженою донечкою.

У своєму Instagram артистка опублікувала ніжне фото, на якому позує з малюком на руках. Зірка постала без макіяжу, у світлому домашньому образі та з лагідною усмішкою. Її донечка, яку співачка не стала приховувати від публіки, була одягнена у білий комбінезон із милим принтом.

Знімок став відповіддю на коментар колеги, солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької, яка жартома запитала, чи з’явиться Роксолана на репетиції спільного різдвяного шоу одразу після пологів.

Реклама

"Ну звісно буду, бо вже зовсім скоро…" — відповіла ROXOLANA.

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Заріцька зворушено відреагувала на публікацію подруги: "Яке ж малесеньке, я вже її люблю".

До слова, 5 листопада ROXOLANA повідомила, що стала мамою вперше. До останнього вона тримала інтригу навколо статі та імені малечі.

Також нещодавно співачка показала свою маму та здивувала прихильників їхньою неймовірною схожістю. Рідна людина артистки не лише зачарувала красою, а й поділилася власними секретами доглянутого вигляду та стилю.