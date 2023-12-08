Відома українська співачка KOLA показала, як її 64-річна мама вперше набила загадкове тату

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, показала, яке татуювання набила 64-річна мама.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що її найрідніша людина у зрілому віці наважилася на доволі об'ємне тату. Для нього мама Насті обрала руку. На доволі помітному місці відтепер у неї видніється напис "Моя частота 528 Гц".

Вочевидь новому татуюванню мама артистки надала неабиякий сенс. Оскільки за словами деяких фахівців, коливання з цією частотою дуже добре впливають на організм. Зокрема, в духовних практиках це сприяє омолодженню, чистоті мислення, розвитку таланту, повертає енергію та посилює інтуїцію. 528 Гц також називають "частотою кохання".

Співачка KOLA показала нове татуювання 64-річної мами

Артистка здивувалася такому рішенню мами. Втім, саме Настя й допомогла віднайти їй тату-майстра. До речі, у цьому їм посприяв продюсер проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк.

Нагадаємо, нещодавно своїм татуюванням на пів спини вразила співачка з гурту "KAZKA". Солістка Олександра Заріцька 5 годин провела у тату-салоні, щоб залишити собі на все життя кольорове зображення з особливими сенсами.

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