Відома українська співачка KOLA приголомшила зізнанням, чому Меладзе не брався її продюсувати

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, більш впізнавана як KOLA, яка нещодавно показалася зі сльозами на очах, розповіла, які аргументи їй навів композитор та продюсер Костянтин Меладзе під час відмови у співпраці.

Виконавиця пригадала, як свого часу потрапила на телевізійне талант-шоу "Україна сльозам не вірить", продюсером якого був Костянтин Меладзе. Тоді їй вдалося пройти до тридцятки найкращих. Втім, далі у Насті не склалося. За її словами, композитор навіть обґрунтував своє рішення. Так, для Меладзе молода артистка виявилася занадто юною та не підготовленою до жорсткого шоубізнесу. Тому він її позбавив можливості боротися за перемогу у шоу.

KOLA | Фото: MUZVAR

"Я була в "Україна сльозам не вірить" в тридцятці. Я жила в тому будинку. І він мене не взяв. Сказав: "Дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона ще дуже не підготовлена дівчинка", - поділилася хітмейкерка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Однак, сама KOLA зазначила, що вона б не змогла йти по головах конкурсантів. Бо вважає, що на той момент їй дуже бракувало зухвалості, щоб боротися за перемогу в схожих шоу з жорсткою конкуренцією.

Нагадаємо, 31-річна KOLA таємно вийшла заміж у Празі. І лише нещодавно артистка поділилася подробицями про старшого на 13 років чоловіка і показала їхні фото.

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