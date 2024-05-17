Відома українська співачка на тлі алкогольної залежності неочікувано заговорила про зраду: "Прірва"

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, після зізнань в алкогольній залежності поділилася подробицями свого стану.

У своєму фотоблогу артистка видалила все зі стрічки та опублікувала допис, де натякнула на причину свого непростого періоду в житті. Зокрема, виконавиця зізналася, що "дуже довго тримала це всередині". І додала, що "повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама". Втім, уточнювати, про кого саме йде мова, Лідія не стала. Натомість описала свої почуття:

"Втома, знесилення, неспроможність діяти – не горю, а згораю. Вирватися з емоційної прірви, здається, неможливо", – поділилася Lida Lee.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Окрім того, виконавиця пригадала знайомих, які не вірили в неї та зрадили, розповівши про її алкогольну залежність в Мережі.

"Зрада близьких людей, насмішки, перешіптування. У найвразливіший момент вони казали: "Що з неї взяти, перероблений матеріал", - зазначила артистка.

У коментарях під відвертим дописом зірки та прихильники підтримали Lida Lee:

Прірва – це завжди боляче, але мені допомогла аскеза

Зрада… Хочу обійняти вас і голосно мовчати. Це шлях, який приведе до кращого! Обовʼязково! Мене вона зробила сильніше. І я вірю в вас

Ти зможеш все сама! Ні для кого, а тільки для себе, бо в тебе – ти є одна! Не втрачай себе…

Лідо, що б там не було, обіймаю вас. Ви така молодець, що наважились поділитися своїми почуттями та думками тут

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee вперше після зізнання про алкогольну залежність виступила на концерті й показалася на публіці.

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