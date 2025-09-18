- Дата публікації
Відома українська співачка на тлі чуток про роман з Салемом засвітилася з іншим і зробила зізнання
Виконавиця Lida Lee знову заінтригувала прихильників свіжим фото.
Українська співачка Lida Lee вчергове побудила цікавість серед фанів новою промовистою світлиною із загадковим чоловіком.
У своєму Instagram артистка опублікувала сториз, в якому дивиться на таємничого чоловіка, тримаючи букет між ними, поки хлопець фотографує все це. Закохана зірка ніжно підписала світлину й подякувала хлопцю за підтримку. При цьому вона не розкрила, хто саме її обранець, тож лишень підлила олії у вогонь чуток.
"Без цієї підтримки, я б не змогла цього зробити. Дякую тобі", — зазначила Ліда.
Підозри одразу могли впасти на відомого українського актора-військовослужбовця Даніеля Салема, однак є одна красномовна деталь. У загадкового хлопця зі сториз знаменитості немає татуювань на руках, принаймні з того ракурсу, який співачка продемонструвала у себе на сторінці. У Даніеля ж обидві руки з плечей до кисть рук заполонили різного розміру й форм тату, що є досить очевидним у здогадках про взаємини між двома зірками.
Незважаючи на всі припущення, ні Lida Lee, ні Даніель Салем не робили офіційних заяв про романтичні стосунки, а на чутки про те, що зірки можуть зустрічатися — відповідали, що вони лише хороші друзі та колеги. Однак нещодавно сам військовослужбовець оприлюднив кадри з досить переконливим написом, що він теж закохався.
