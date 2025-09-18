ТСН у соціальних мережах

Гламур
115
2 хв

Відома українська співачка на тлі чуток про роман з Салемом засвітилася з іншим і зробила зізнання

Виконавиця Lida Lee знову заінтригувала прихильників свіжим фото.

Віра Хмельницька
Lida Lee та Даніель Салем

Lida Lee та Даніель Салем

Українська співачка Lida Lee вчергове побудила цікавість серед фанів новою промовистою світлиною із загадковим чоловіком.

У своєму Instagram артистка опублікувала сториз, в якому дивиться на таємничого чоловіка, тримаючи букет між ними, поки хлопець фотографує все це. Закохана зірка ніжно підписала світлину й подякувала хлопцю за підтримку. При цьому вона не розкрила, хто саме її обранець, тож лишень підлила олії у вогонь чуток.

"Без цієї підтримки, я б не змогла цього зробити. Дякую тобі", — зазначила Ліда.

Сториз Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Сториз Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Підозри одразу могли впасти на відомого українського актора-військовослужбовця Даніеля Салема, однак є одна красномовна деталь. У загадкового хлопця зі сториз знаменитості немає татуювань на руках, принаймні з того ракурсу, який співачка продемонструвала у себе на сторінці. У Даніеля ж обидві руки з плечей до кисть рук заполонили різного розміру й форм тату, що є досить очевидним у здогадках про взаємини між двома зірками.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Незважаючи на всі припущення, ні Lida Lee, ні Даніель Салем не робили офіційних заяв про романтичні стосунки, а на чутки про те, що зірки можуть зустрічатися — відповідали, що вони лише хороші друзі та колеги. Однак нещодавно сам військовослужбовець оприлюднив кадри з досить переконливим написом, що він теж закохався.

Нагадаємо, нещодавно лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин підтвердив роман з відомою журналісткою Яніною Соколовю та неочікувано зізнався про їхній розрив. Артист наголосив, що хоче остаточно закрити цю тему й більше не виносити її на публіку.

115
