Відома українська співачка на тлі чуток про роман з Салемом засвітилася з іншим і зробила зізнання

Lida Lee та Даніель Салем

Українська співачка Lida Lee вчергове побудила цікавість серед фанів новою промовистою світлиною із загадковим чоловіком.

У своєму Instagram артистка опублікувала сториз, в якому дивиться на таємничого чоловіка, тримаючи букет між ними, поки хлопець фотографує все це. Закохана зірка ніжно підписала світлину й подякувала хлопцю за підтримку. При цьому вона не розкрила, хто саме її обранець, тож лишень підлила олії у вогонь чуток.

"Без цієї підтримки, я б не змогла цього зробити. Дякую тобі", — зазначила Ліда.

Сториз Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Підозри одразу могли впасти на відомого українського актора-військовослужбовця Даніеля Салема, однак є одна красномовна деталь. У загадкового хлопця зі сториз знаменитості немає татуювань на руках, принаймні з того ракурсу, який співачка продемонструвала у себе на сторінці. У Даніеля ж обидві руки з плечей до кисть рук заполонили різного розміру й форм тату, що є досить очевидним у здогадках про взаємини між двома зірками.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Незважаючи на всі припущення, ні Lida Lee, ні Даніель Салем не робили офіційних заяв про романтичні стосунки, а на чутки про те, що зірки можуть зустрічатися — відповідали, що вони лише хороші друзі та колеги. Однак нещодавно сам військовослужбовець оприлюднив кадри з досить переконливим написом, що він теж закохався.

Нагадаємо, нещодавно лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин підтвердив роман з відомою журналісткою Яніною Соколовю та неочікувано зізнався про їхній розрив. Артист наголосив, що хоче остаточно закрити цю тему й більше не виносити її на публіку.