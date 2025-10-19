ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка на тлі розриву з нареченим зізналася, чи вільне її серце зараз

Знаменитість зараз обрала для себе розвиток лише однієї справи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Міла Нітіч

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Українська співачка Міла Нітіч вперше за тривалий час заговорила про особисте життя.

У коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій артистка зізналася, що після зірваного весілля з нареченим і розставання вона нічого не афішує. На її думку, розголос постійно псує її сімейну ідилію. Та все ж Міла визнає, що здебільшого на такий прикрий фінал вплинула її робота.

«Повна чортівня. Я рідко говорю про особисте, бо коли роблю це, то у мене все йде під три чорти. Зараз мені з особистим не щастить. Я зрозуміла, що час припинити намагатися поєднати кар’єру та особисте життя. Бо щойно я поєдную, то повне фіаско. І зараз я обрала кар’єру», — зазначила Нітіч проєкті «Наодинці з Гламуром».

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Міла Нітіч / © instagram.com/mila_nitich_official

Зараз виконавиця у статусі холостячки. Проте все ж вона не втрачає надії зустріти своє кохання та у майбутньому народити дітей. А поки ж Міла прагне вкладатися у кар’єру.

«Я хочу стати мамою. Але конкретно я скажу, коли у моєму життя з’явиться чоловік, з яким я розділю своє життя. Зараз я про це не думаю», — підкреслила співачка.

До слова, торік Міла вперше дала зрозуміти, що її серце вже зайняте, а згодом зізналася — загадковий коханий освідчився їй. Обранцем артистки став чоловік, молодший за неї на шість років, далекий від шоубізнесу та з власним проєктом у сфері харчування. Ім’я нареченого зірка вирішила не розкривати, залишивши його особистість поза публічною увагою. Та того ж 2024 року у грудні артистка повідомила про розставання через її «дуже болісні події».

