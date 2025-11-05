- Дата публікації
Відома українська співачка народила донечку і розсекретила її ім'я
Артистка вже показала перші фото з новонародженою.
Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, народила первістка.
Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, яке було зроблене в пологовому будинку. На знімку ROXOLANA тримала на руках новонароджене маля.
Загалом, артистка стала мамою донечки. Виконавиця не стала приховувати ім'я дівчинки, а зізналась, що назвала її Софією.
"Ласкаво просимо, Софія", - підписала кадри з донькою виконавиця.
Артистка не стала розкривати, коли саме народила. А тим часом зіркові підписники співачки просто запитають її привітаннями з поповненням у родині.
Вітаємо маленьку Софію в цьому світі (ведуча Маша Єфросиніна)
Найтепліші вітання! Це найпрекрасніше, що може трапитись! Щиро вітаю! (співачка Наталка Карпа)
Вітання! (співачка Надя Дорофєєва)
