Гламур
133
1 хв

Відома українська співачка народила донечку і розсекретила її ім'я

Артистка вже показала перші фото з новонародженою.

Валерія Сулима
ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Доповнено додатковими матеріалами

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, народила первістка.

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, яке було зроблене в пологовому будинку. На знімку ROXOLANA тримала на руках новонароджене маля.

Загалом, артистка стала мамою донечки. Виконавиця не стала приховувати ім'я дівчинки, а зізналась, що назвала її Софією.

"Ласкаво просимо, Софія", - підписала кадри з донькою виконавиця.

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

Артистка не стала розкривати, коли саме народила. А тим часом зіркові підписники співачки просто запитають її привітаннями з поповненням у родині.

  • Вітаємо маленьку Софію в цьому світі (ведуча Маша Єфросиніна)

  • Найтепліші вітання! Це найпрекрасніше, що може трапитись! Щиро вітаю! (співачка Наталка Карпа)

  • Вітання! (співачка Надя Дорофєєва)

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Марина Голд народила первістка. Блогерка вже показала перші фото маляти.

133
