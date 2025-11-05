Відома українська співачка народила донечку і розсекретила її ім'я

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, народила первістка.

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Зокрема, виконавиця опублікувала фото, яке було зроблене в пологовому будинку. На знімку ROXOLANA тримала на руках новонароджене маля.

Загалом, артистка стала мамою донечки. Виконавиця не стала приховувати ім'я дівчинки, а зізналась, що назвала її Софією.

"Ласкаво просимо, Софія", - підписала кадри з донькою виконавиця.

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

Артистка не стала розкривати, коли саме народила. А тим часом зіркові підписники співачки просто запитають її привітаннями з поповненням у родині.

Вітаємо маленьку Софію в цьому світі (ведуча Маша Єфросиніна)

Найтепліші вітання! Це найпрекрасніше, що може трапитись! Щиро вітаю! (співачка Наталка Карпа)

Вітання! (співачка Надя Дорофєєва)

