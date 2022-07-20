Відома українська співачка неочікувано засвітилася на концерті у Росії: "Дуже приємно бути тут"

Тривалий час фіналістка шоу "Холостяк-1", співачка Яна Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, не давала про себе знати.

Аж от, через п'ять місяців після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, артистка з'явилася на концерті Summer Sound, який відбувається у Москві. На сторінці в Instagram Соломко запостила відео свого виступу у країні-окупантці.

У ролику Яна говорить, що їй дуже приємно бути тут і виступати перед росіянами. Поведінка та позиція виконавиці шокувала та розчарувала її прихильників:

Дуже неприємна несподіванка

Зрозуміло, Лорак номер два

О, пропажа. Де була, що робила? Перед фашистами-рашистами попою крутила? Блін, завжди вами захоплювалася від самого початку, шкода дуже, що зрадила рідній Україні

Схоже, Чмерковський щось знав

Яна я розчарована… В країні війна, а ви в Росію з російськомовними піснями

Розчарування, шок, біль... Ви скачете перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців! І ще кричиш: "Мне приятно быть здесь!". Прям пріятно. Танці на кістках

Завдяки своєму народу ви стали тоді відомою, своєю батьківщиною, не забувайте про це! Не можна зраджувати тих, хто вас любить

Яна Соломко / Фото: instagram.com/yana.solo

Зазначимо, що Яна Соломко народилася у місті Чутове Полтавської області. Популярність їй принесла участь у шоу "Холостяк-1", де головним героєм був хореограф Макс Чмерковський. Яна дійшла до фіналу, але Чмерковський надав перевагу іншій учасниці – Олександрі Шульгіній.

Яна Соломко та Макс Чмерковський

Після цього артистка була певний час у складі гурту REAL O. Згодом Яна спробувала піти шляхом сольної виконавиці, записала декілька пісень, брала участь у талант-шоу у Туреччині. Втім в Україні широкої популярності Соломко так і не здобула.

Яна Соломко (друга ліворуч) у складі гурту REAL O

На початку січня 2022 року стало відомо, що Яна Соломко переїхала до Росії, де почала будувати кар'єру співачки. На запитання фанів, "чому вона поїхала до ворогів і окупантів", Соломко тоді відповіла: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".

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