Відома українська співачка обурилася через російську музику в таксі: "Що це за цирк?"

Даніела Заюшкіна

Солістка інді-рок гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна потрапила у конфлікт із водієм таксі через російську музику, яка лунала під час поїздки.

Артистка опублікувала відео у сториз в Instagram, де обурилася тим, що водій увімкнув трек гурту "Руки вверх". Даніела одразу ж запитала у чоловіка, на якому майданчику він знайшов пісню. Поширили кадри на акаунті siaievo в TikTok.

"Ну як таке може бути, що я сідаю в машину, а тут грає "крихта моя, я за тобою сумую". Ну, що це за цирк? З якого ресурсу ви слухаєте "Руки вверх"?" — звернулася вона до чоловіка.

На зауваження співачки водій відповів, що не замислювався над цим, однак Заюшкіна пояснила, чому подібні дії не є безневинними. Співачка підкреслила, що накопичені прослуховування російських пісень виконавцям йдуть великі кошти, які у свою чергу оподатковуються та конвертуються у зброю, якою РФ атакує Україну.

Коли водій заперечив, мовляв, це "крапля в морі", Даніела не погодилася та підсумувала: "Копійка до копійки. Так само, як ми збираємо на допомогу — по гривні від кожного, і виходить мільйон. Так само й із цими прослуховуваннями. У вас достатньо інтелекту, щоб це зрозуміти, я впевнена".

Кадр з відео Даніели Заюшкіної / © скриншот

У коментарях прихильники почали підтримувати виконавицю. Ба більше, деякі фани почали ділитися схожим досвідом з іншими людьми:

Все правильно дівчина говорить!

Деякі люди просто не звикли логічно думати… Дівчина — молодець!

Я вже їм не доводжу, просто прошу вимкнути і ми йдемо в тиші

