Відома українська співачка офіційно розірвала шлюб і показалася у новому образі

Співачка SWOIIA була у шлюбі близько п'яти років.
Українська співачка SWOIIA офіційно підтвердила своє розлучення з чоловіком, бізнес-аналітиком Артемом Тараненком.
Про серйозні проблеми у стосунках співачка, яку раніше всі знали як Ассоль, розповіла нещодавно. Виконавиця зізнавалася, що вона стала ініціаторкою розриву шлюбу з обранцем після їхньої тривалої кризи.
І днями SWOIIA у фотоблогу повідомила фанам про остаточне прощання з минулим. Так, у сторіз на чорному тлі вона написала "минуле завершено" і додала смайлики у формі розбитого серця та обручки. Крім того, артистка звернулася до близьких і прихильників з вдячністю за підтримку.
"Ваші слова та підтримка торкаються самісінького серця. Друзі, знайомі, підписники – кожне ваше повідомлення, кожен дзвінок стали для мене справжньою опорою. Я навіть не могла уявити такої хвилі тепла та уваги від вас. Ми пройдемо цей непростий етап разом. Ваша підтримка – моя сила", - написала зірка.
До того ж SWOIIA після такого публічного зізнання показалася з новою зачіскою. Так, нову сторінку життя співачка розпочала зі зміною довжини волосся та новим фарбуванням.
Нагадаємо, нещодавно співак OSTROVSKYI також повідомив про розрив зі своєю дівчиною Аліною Муронець, яка знімала пікантний контент.
Читайте також:
- Помер зірка фільмів "Пункт призначення" і "Кендімен" Тоні Тодд
- Чоловік Наді Дорофєєвої замилував фото з коханою та його дітьми у їхньому будинку
- Олена Кравець розповіла про кризові ситуації її 8-річних дітей-двійнят: "Здалося, демони виходили"