Відома українська співачка офіційно розірвала шлюб і показалася у новому образі

Співачка SWOIIA була у шлюбі близько п'яти років.

Українська співачка SWOIIA офіційно підтвердила своє розлучення з чоловіком, бізнес-аналітиком Артемом Тараненком.

Про серйозні проблеми у стосунках співачка, яку раніше всі знали як Ассоль, розповіла нещодавно. Виконавиця зізнавалася, що вона стала ініціаторкою розриву шлюбу з обранцем після їхньої тривалої кризи.

І днями SWOIIA у фотоблогу повідомила фанам про остаточне прощання з минулим. Так, у сторіз на чорному тлі вона написала "минуле завершено" і додала смайлики у формі розбитого серця та обручки. Крім того, артистка звернулася до близьких і прихильників з вдячністю за підтримку.

SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

"Ваші слова та підтримка торкаються самісінького серця. Друзі, знайомі, підписники – кожне ваше повідомлення, кожен дзвінок стали для мене справжньою опорою. Я навіть не могла уявити такої хвилі тепла та уваги від вас. Ми пройдемо цей непростий етап разом. Ваша підтримка – моя сила", - написала зірка.

SWOIIA з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/swoiia

До того ж SWOIIA після такого публічного зізнання показалася з новою зачіскою. Так, нову сторінку життя співачка розпочала зі зміною довжини волосся та новим фарбуванням.

SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

Нагадаємо, нещодавно співак OSTROVSKYI також повідомив про розрив зі своєю дівчиною Аліною Муронець, яка знімала пікантний контент.

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