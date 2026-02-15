Відома українська співачка оголосила про вагітність первістком і показала округлий животик

Уляна Станіславська з чоловіком / © instagram.com/ulastanislavska

Українська співачка й блогерка Уляна Станіславська поділилася особливою новиною — вона чекає на первістка. Про вагітність артистка повідомила 14 лютого, символічно у День святого Валентина.

В Instagram 31-річна зірка опублікувала ніжні кадри, де постала у чорній обтислій сукні, яка підкреслила округлий животик. Поруч — її чоловік Олег, який тримав у руках знімок УЗД. Наприкінці ролика коханий простягає майбутній мамі дитячу пляшечку, після чого пара обмінюється поцілунком.

«Сюрприз! Нас буде троє. Ми майбутні батьки. І дуже щасливі від того», — написала співачка.

Окрім відео, закохані влаштували тематичну фотосесію. Вони обрали парні образи — джинси та світлий верх. Уляна зробила легкий макіяж і накрутила волосся, створивши ніжний і водночас святковий образ.

Уляна Станіславська з чоловіком / © instagram.com/ulastanislavska

Згодом на своєму YouTube-каналі артистка розповіла більше подробиць. Виявилося, що новину вона приховувала чотири місяці. Першим «дзвіночком» стала затримка менструації, а згодом — несподіване бажання з’їсти м’ясо, яке вона не вживала вже шість років. Наступного дня тест підтвердив вагітність.

Співачка зізналася, що перший триместр був непростим: сильна втома, емоційні гойдалки та токсикоз. Лише у січні вона відчула полегшення. Також Уляна пригадала свої перші емоції.

«Я побачила тест і була шокована. Через пару секунд я заплакала. Я не знала, чи я рада — не могла на 100% визначити свою реакцію. Я цього хотіла, але коли це сталося, виявилося, що я не знаю, як на це реагувати», — поділилася артистка.

Нагадаємо, Уляна та Олег разом уже тривалий час, а 12 вересня 2025 року офіційно стали подружжям. Тепер же у їхньому житті починається новий, ще більш хвилюючий етап — батьківство.