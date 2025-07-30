Відома українська співачка оголосила про вагітність первістком і показала помітно округлий животик

Roxolana / © instagram.com/roxolanas

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Відома українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксолана Сирота, розсекретила вагітність.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram з нагоди свого 28-річчя, яке вона святкує 30 липня. Співачка опублікувала промовисте фото, на якому зображена в блакитному обтислому боді та світлих джинсах на тлі степу. На знімку Roxolana тримала свій вже доволі помітно округлий животик. Артистка зазначила, що найкращий подарунок на її день народження – це первісток.

"Найкращий подарунок", - коротко підписала світлину артистка.

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Roxolana / © instagram.com/roxolanas

Більше подробиць Роксолана Сирота розкривати не стала. Тим часом прихильники та зіркові підписники почали активно вітати виконавицю з майбутнім поповненням. Теплі слова Roxolana написали Надя Дорофєєва, Анна Кошмал, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Антоніна Хижняк та багато інших.

Зазначимо, про особисте життя Roxolana мало що відомо, адже артистка не з тих, хто полюбляє бодай щось розповідати. Тим не менш, співачка заміжня. Ба більше, подейкують, що її обранець – син колишнього співголови забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Юрія Бойка. Нещодавно Roxolana в коментарі сайту ТСН.ua відповіла, як їй живеться з "клеймом" невістки скандального депутата.