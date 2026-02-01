ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
785
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка оголила груди для пікантної фотосесії й розбурхала уяву фанів

Зірка сміливо похизувалася своїми апетитними формами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Українська співачка Олександра Заріцька, фронтвумен гурту KAZKA, підкорила Мережу новою відвертою фотосесією.

У своєму Instagram артистка опублікувала серію пікантних знімків, де позує у панчохах, прикрившись лиш самим глянцевим журналом. На світлині Саша спокусливо продемонструвала свої татуювання та фігуру. На інших кадрах вона з’явилася в білому халаті на великому ліжку, так само створивши кокетливу атмосферу.

«Зігрію вас трошки», — підписала світлини зірка, додавши емодзі поцілунку.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Публікація викликала справжній фурор. Шанувальники не стримували компліментів, називаючи її «богинею», «епатажною» та «вау-вау». Свою реакцію висловили й колеги. Артистка Ольга Горбачова зазначила, що це «підпал, а не опалення», а ведуча Іванна Онуфрійчук в пориві емоцій написала: «Ну, от як це можна витримати?!».

  • Вау! Це дуже красиво

  • Оу май гад!!! Ти вирішила нас всіх зігріти?

  • Ми на колінах

    Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

    Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

    Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

    Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко попозувала у спокусливому червоному образі поруч з коханим Юрієм Савранським на спільному фото. Парочка все частіше ділиться романтичним контентом.

Дата публікації
Кількість переглядів
785
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie