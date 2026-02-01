- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 785
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома українська співачка оголила груди для пікантної фотосесії й розбурхала уяву фанів
Зірка сміливо похизувалася своїми апетитними формами.
Українська співачка Олександра Заріцька, фронтвумен гурту KAZKA, підкорила Мережу новою відвертою фотосесією.
У своєму Instagram артистка опублікувала серію пікантних знімків, де позує у панчохах, прикрившись лиш самим глянцевим журналом. На світлині Саша спокусливо продемонструвала свої татуювання та фігуру. На інших кадрах вона з’явилася в білому халаті на великому ліжку, так само створивши кокетливу атмосферу.
«Зігрію вас трошки», — підписала світлини зірка, додавши емодзі поцілунку.
Публікація викликала справжній фурор. Шанувальники не стримували компліментів, називаючи її «богинею», «епатажною» та «вау-вау». Свою реакцію висловили й колеги. Артистка Ольга Горбачова зазначила, що це «підпал, а не опалення», а ведуча Іванна Онуфрійчук в пориві емоцій написала: «Ну, от як це можна витримати?!».
Вау! Це дуже красиво
Оу май гад!!! Ти вирішила нас всіх зігріти?
Ми на колінах
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко попозувала у спокусливому червоному образі поруч з коханим Юрієм Савранським на спільному фото. Парочка все частіше ділиться романтичним контентом.