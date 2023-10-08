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Відома українська співачка опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій: "Я не розумію, що робити"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Відома українська співачка опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій: "Я не розумію, що робити"

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Артистка KOLA вийшла на зв'язок з шанувальниками з бомбосховища.

Відома українська співачка Настя Прідіус, відома під псевдонімом KOLA, шокувала фанів, що наразі перебуває в Ізраїлі.

Артистка у сторіз свого Instagram розмістила коротке відео, яке записала у бомбосховищі. Виконавиця зізналася, що їй страшно і вона приголомшена кількістю ракет, які летять з сектора Гази на Ізраїль:

"Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз херячать просто. Ці звуки… Це треш", - поділилася своїми емоціями KOLA.

Українська співачка KOLA показала відео з бомбосховища в Ізраїлі

Українська співачка KOLA показала відео з бомбосховища в Ізраїлі

Артистка також розповіла, що її зворотній рейс скасували і що наразі робити, вона не знає:

"Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", - сказала співачка.

Співачка KOLA перебуває в Ізраїлі / © instagram.com/kola__official
Співачка KOLA перебуває в Ізраїлі / Фото: instagram.com/kola__official
Співачка KOLA перебуває в Ізраїлі / © instagram.com/kola__official
Співачка KOLA перебуває в Ізраїлі / Фото: instagram.com/kola__official

Де саме перебуває KOLA, вона не уточнила, так само вона не розповіла, навіщо приїжджала до Ізраїлю. Як відомо, в період вторгнення сектора Гази на територію Ізраїлю у Тель-Авіві мав відбутися концерт Бруно Марса, а просто неподалік від кордону з сектором Гази відбувався музичний фестиваль, відвідувачів якого терористичне угрупування ХАМАС розстріляло.

Нагадаємо, також у Ізраїлі з родиною застрягла російська співачка Глюк’oza. Вона показала фото з бомбосховища у Тель-Авіві.

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Дата публікації
Перегляди
4491
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