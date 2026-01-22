Відома українська співачка опинилася під крапельницями і розкрила свій діагноз: "Сімейний армагедон"

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям та складний період, який нині переживає вся її родина.

У своєму фотоблогу Карпа неочікувано показалася в медичній масці з крапельницею в руці. Зірка повідомила, що потрапила до лікарні через інфекційну хворобу, яка спричинила сильну інтоксикацію організму. За словами Наталки, стан був настільки важким, що без стаціонарного лікування обійтися не вдалося.

«Таке враження, що всі бонуси, які можна було зібрати, ми зібрали. У мене якась кишкова ф*гня — і така, що інтоксикація організму, якої я давно не пам’ятаю. Вихід з цього — прокапатися. Поїхала до лікарні», — написала артистка.

Сториз Наталки Каарпи / © instagram.com/natalkakarpa

Та, на жаль, на цьому труднощі для родини не закінчилися. Поки Наталка перебувала під крапельницями, у її мами стався нещасний випадок — жінка зламала руку й опинилася з гіпсом. Після повернення з лікарні проблеми продовжилися вже вдома. Співачка зізналася, що її мама пережила різке підвищення тиску, а у доньки Злати піднялася температура.

«Поки крапалася, бабуся умудрилася зламати руку — знову гіпс. За сім-дев’ять днів маємо зробити рентген, щоб зрозуміти, чи не треба оперативного втручання. Коли повернулася з лікарні — я зі своєї, а мама зі своєї — історії продовжилися! У мами підскочив тиск аж до блювоти, а у мене затемпературила Злата», — приголомшила історією за день артистка.

Сториз Наталки Каарпи / © instagram.com/natalkakarpa

