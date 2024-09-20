Відома українська співачка оскандалилася піснею з росіянами під час війни: зірка відповіла на хейт

Українська співачка Dakooka спантеличила шанувальників співпрацею з росіянами й опинилася в епіцентрі скандалу.

Так, нещодавно співачка родом з Чернівців презентувала нову російськомовну пісню "Без настроения" у співпраці з російським гуртом "Аигел", який прославився завдяки саундтреку до пропагандистського серіалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Ба більше, Dakooka з "Аигел" навіть випустили кліп, до знімань якого залучили українського танцівника Дмитра Жука.

Кліп на пісню "Без настроения"

Звісно, що українці геть не зрозуміли такої поведінки виконавиці та попросили пояснити такий дивний вибір музикантів для дуету під час війни. Зі свого боку, Dakooka у коментарі "Фактам ICTV.Life" вперше аргументувала свою позицію. Як говорить артистка, вона співпрацює виключно з росіянами, які відреклися від усього російського та покинули державу-терористку. І додає, що гурт "Аигел" є саме таким, бо його учасники проживають в Європі й засудили дії агресора.

Гурт "Аигел"

"Цей гурт має статус "не рекомендованого" на території РФ. І з самого початку повномасштабної війни вони виступали проти вторгнення Росії в Україну. Також вони з самого початку війни живуть в Берліні", — прокоментувала Dakooka.

Проте, українська співачка каже, що передбачала таку реакцію українців на її пісню. Однак запевняє, що жодним чином не намагалася "толерувати росіян" і виступає проти війни, розв'язаної Росією.

"Людям достатньо того, що я випустила пісню з російським гуртом. І ніхто не дивиться глибше. Люди завжди будуть мене хейтити, що б я не зробила. Я вже це проходила", — додала артистка.

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