Відома українська співачка ошелешила схудненням на 12 кг за місяць і розкрила свою вагу

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

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Українська співачка FIЇNKA, яка нещодавно приголомшила своїми доходами, ошелешила схудненням на 12 кілограмів за місяць.

Сталося це десь рік тому. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що погладшала. Тож вона вирішила серйозно взятися за свою вагу. Врешті, за місяць виконавиця схудла на 12 кілограмів, а допомогли їй у цьому спорт і харчування. Зараз FIЇNKA просто підтримує комфортну для неї вагу. Водночас спорту в її житті більше немає.

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«Спорт у мене закінчився, щойно почавшись. У мене немає часу на спорт. Чесно, я дуже лінива. Це для мене дуже складно. Я трошки походила в зал, мені сподобався результат. Я побачила, що поправилася, я схудла на 12 кг. Вперше в житті худнула. За місяць часу я так ввалила, але я дотошна людина, мені треба було вже. Відтоді моя вага стабільно тримається рік», — поділилася співачка.

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FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA також розсекретила, скільки важить. Зараз її вага становить 60 кілограмів. Артистка не переступає цю межу та каже, що коли починає важити менше, їй не подобається її зовнішній вигляд.

«Зараз важу 60 кілограмів. Як я почала менше важити — 56–56, — то у мене груди пропали. То я вже трошки назад набрала», — поділилася вона.

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