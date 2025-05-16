Відома українська співачка пережила три викидні й здивувала вирішенням проблеми: "Жила з монахами"

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, відверто розповіла про своє материнство.

За словами виконавиці, вагітність спочатку давалася доволі складно. Зокрема, вона тричі не могла виносити дитину й стикалася з проблемою викиднів. СолоХа поділилася, що тоді для неї це було серйозною проблемою, адже лікарі не могли встановити точні причини. Тому вихід з ситуації вона вирішила шукати в духовності й розповіла про досвід життя з монахами. Зірка стверджує, що саме це їй допомогло народити здорову донечку.

СолоХа з дітьми / © instagram.com/soloha_official

"Мені нелегко давалася вагітність. Я вимолювала дітей. У мене було три переривання вагітності. Лікарі не знали чому. У чоловіка та у мене було все добре. Просто не приживалося. Я вагітніла й були викидні. До третього місяця я інколи не могла доносити. Я зневірилася. Я як паломниця приїхала на три дні й жила з монахами. Я молилася, причащалася й сповідалася. Після цього я одразу завагітніла!" — поділилася одкровенням співачка в інтерв'ю "Говорить Суханов".

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До слова, незабаром артистка народжуватиме третього малюка і набуде статусу багатодітної мами. Проте вагітній зірці не вдалося уникнути пліток на цьому тлі про батька дитини. Пліткарі припускали, що ним може бути актор Тарас Цимбалюк. Утім, СолоХа нещодавно вперше зізналася, чи правда це.