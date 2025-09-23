- Дата публікації
Відома українська співачка після 9-річної паузи заявила про участь у нацвідборі на "Євробачення"
Суперфіналістка "Х-Фактору" планує спробувати свої сили на конкурсі й показала, як змінилася її зовнішність після гейту.
Співачка Valeriya Force офіційно заявила про бажання взяти участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
Артистка прославилася ще 2014 року, коли брала участь в шоу "Х-Фактор" і дійшла до суперфіналу. Проте той період для артистки видався доволі травматичним, адже зі славою прийшла й критика її зовнішності. Згодом Валерія зникла з публічного простору та лише 2023-го наважилася повернутися на сцену й розпочала новий етап у США — кар'єру американської співачки.
Хіти зірки ставали дедалі успішнішими на стримінгових платформах, а сама Valeriya Force постала у зовсім новому образі. Зокрема, у фотоблогу вона заявила про кардинальне схуднення на 33 кг. І у новому амплуа співачка зізналася, що рішуче налаштована подаватися на нацвідбір, аби у разі такої можливості поїхати представляти Україну на "Євробаченні-2026".
"Я хочу взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2026", бо моя найбільша мрія — представляти Україну на міжнародному рівні", — офіційно заявила Valeriya Force.
