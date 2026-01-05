ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка після обстрілу Києва повідомила про вороже влучання поруч з її будинком

Артистка розповіла про свій стан після нічного обстрілу.

Лавіка

Лавіка / © instagram.com/lavika

Зірка шоу "Фабрика зірок-3", співачка Лавіка, справжнє ім'я якої Любов Юнак, повідомила про ворожу влучання поруч з її будинком.

У ніч проти 5 січня російські окупанти обстріляли Київ та область. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Зокрема, в Оболонську районі столиці ворожий снаряд поцілив по чотириповерховій будівлі медзакладу.

Співачка Лавіка зізнається, що ніч була неспокійною для її родини. Ворожий "приліт" був у районі, де вона мешкає, зовсім поруч від її будинку. Виконавиця також зазначила, що, на щастя, в неї та її сім'ї все гаразд. Також артистка подякувала всім за турботу та коментарі з підтримкою.

Син Лавіки / © instagram.com/lavika

Син Лавіки / © instagram.com/lavika

"Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч у нашому районі, але у нас все добре. Бережіть і ви себе, будь ласка", - зазначила артистка.

Нагадаємо, лише нещодавно Лавіка вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Києва виконавиця народила сина. Артистка вже показала перші фото хлопчика.

