Відома українська співачка після пологів заговорила про зайву вагу і на скільки кіло їй треба схуднути

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, висловилась про зайву вагу після вагітності та пологів.

Виконавиця у листопаді вперше стала мамою. У знаменитості народилося донечка Софія. ROXOLANA під час вагітності, яка, до речі, була нелегкою, вела активний спосіб життя. Навіть на останніх місяцях артиста виступала на сцені.

Проте набору вагу не вдалося уникнути. ROXOLANA на проєкті "Ранок у великому місті" зізнається, що ще досі повертає своєму тіло допологову форму. Окрім того, виконавиця хоче позбутися 4-5 зайвих кілограмів.

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

"Я не прийшла в допологову форму, ще у мене є 4-5 зайвих кілограм", - чесно зізналась артистка.

Нагадаємо, ROXOLANA у листопаді вперше стала мамою. У співачки народилась донечка, яку вона назвала Софією. Виявилося, що з хрещенням артистка довго не затягувала. Виконавиця вже похрестила новонароджену донечку. Співачка також розсекретила, яким було свято та кого вона обрала за кумів.