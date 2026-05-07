Відома українська співачка після рідкісної онкології чесно розповіла про ризик безпліддя

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, вперше відверто розповіла про складний період боротьби з важким діагнозом та страх втратити можливість мати дітей.

Наприкінці 2024 року артистці діагностували злоякісну пухлину жовткового мішка — одну з форм онкології. За словами співачки, страшну новину вона почула просто під час робочого процесу. Lida Lee зізнається, що пережити той період їй допомогли внутрішня сила та робота, яка бодай ненадовго відволікала від нав’язливих думок.

Найболючішим для артистки стало не лише саме лікування, а й слова медиків про можливі наслідки операції. Спершу лікарі не поспішали братися за складний випадок, а згодом попередили, що після хірургічного втручання вона може втратити шанс народити дитину.

Втім, співачка не захотіла миритися з таким прогнозом. Вона почала консультуватися з різними фахівцями та шукати будь-які варіанти зберегти можливість стати мамою у майбутньому.

«Була дзвінка тиша. І ти думаєш, що тобі зараз 30 і я лише починаю жити. Я хочу народити, світ побачити, вийти заміж… Напевно, мене врятував бойовий характер і робота. У мене була дуже складна історія. А тут ще й паралельно з цим тобі кажуть: „Ми вам видаляємо все, і ви не зможете мати дітей“. Я їжджу в клініки і шукаю, як заморозити яйцеклітини, хоч щось зробити, щоб мати можливість стати мамою», — поділилася артистка в шоу Okay Eva.

Також Lida Lee зізналася, що навіть думала про всиновлення, однак дуже хотіла подарувати життя дитині самостійно. На щастя, виконавиця знайшла лікаря, який погодився взятися за її випадок. Операція пройшла успішно, а нині зірка продовжує відновлення та вірить, що зможе реалізувати свою мрію про материнство.

