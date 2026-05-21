Відома українська співачка після розлучення розкрила, чому пішла від батька своєї доньки

Фіналістка проєкту «Голос країни-12» та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нині взяла псевдонім INEYA, назвала причину свого розлучення.

Про кінець дворічного шлюбу зірки стало відомо буквально днями. Тривалий час вона замовчувала свій новий сімейний статус, але тепер розставляє всі крапки над «і». Інесса зазначила, що зараз вона з ексчоловіком і батьком своєї доньки вже на фінальному етапі на шляху розлучення.

Авжеж не обійшлося без сильних стресів — Грицаєнко через це схудла на п’ять кг. Та через два місяці зірка зізнається, що її стан поступово нормалізується і вона почувається щасливою. На минуле артистка озирається з вдячністю. Водночас вона розкриває, що причиною розлучення стали характери обох у парі.

«Шлюб завершується. Я ще маю донечку. За все йому вдячна й найщасливіша мама. Бувають такі характери у людей, що плюс до плюса. Все, тепер лише спокійних. Я віддаюсь у стосунках — у цьому дуже велика моя помилка. Вчуся більше любити себе. Класно готую, вдома завжди чисто, я завжди красива з помитою головою та макіяжем. Не класно — конфлікти, скандали. Дуже складний процес: з два місяці схудла на п’ять кілограм», — зізналася співачка в коментарі блогеру Олександру Преподобному.

Тепер у майбутньому Інесса бачить поруч із собою більш спокійного партнера, який підкорить її не лише зовнішністю, але й внутрішніми цінностями. Зірка визнає, що після невдалого шлюбу тепер чітких типажів не має.

«Він має бути добрий душею та людяний — велика рідкість. Раніше я мала типаж, на кшталт з бородою, брюнет… Але після одного бородатого я зрозуміла, що важливо, що всередині», — наголосила виконавиця.

