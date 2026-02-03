ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка після розставання заінтригувала заявою: "Були спроби повернутися"

Водночас Мішель Андраде чесно зізналася, скільки насправді мала серйозних романів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мішель Андраде

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Українська співачка Мішель Андраде відверто заговорила про особисте життя та кількість серйозних романів.

За словами 29-річної зірки, насправді вона була у серйозних стосунках тричі. Ба більше, Мішель говорить, що з кожним із колишніх вона намагалася почати все спочатку. Водночас співачка наголошує, що не шкодує про ті возз’єднання, бо кожна історія мала власні причини, біль і уроки.

«Не вважаю, що повертатися до своїх колишніх — це погано, якщо ти хочеш того. У мене з усіма колишніми були спроби повернутися. Їх було троє — і до кожного я намагалася повернутися. Але не можу сказати, що це був жах. З кожним були різні випадки», — поділилася Андраде в шоу Єві Коршик.

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Перший серйозний роман у співачки стався ще у 18 років. З часом вона відчула, що подорослішала й внутрішньо змінилася, тоді як партнер цього не помічав. Саме це, за словами артистки, стало для неї болючим, але важливим досвідом.

У наступних стосунках Мішель почувалася нещасливою, однак через кілька років після розриву емоції вщухли. Це й стало поштовхом для другої спроби, яка, втім, завершилася повним провалом.

Найскладнішими виявилися треті стосунки. Ще рік тому співачка не могла стримати сліз, згадуючи це кохання в інтерв’ю. Нині пара вже не разом, однак підтримує спілкування. Більше того, Андраде не відкидає, що в майбутньому між ними можливе возз’єднання — адже спроб «почати з нуля» вже було кілька. А поки ж зірка запевняє, що не має бойфренда.

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо вперше відреагував на чутки довкола особистого життя. Зірка заінтригував зізнанням, чи є у нього дружина та діти.

