Відома українська співачка після зменшення грудей поскаржилася на пухлину: "Лікарі не розуміють чому"

Українська співачка та блогерка Даша Майорова (MAYOROVA) приголомшила аудиторію зізнанням про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Артистка повідомила, що в її грудях лікарі виявили новоутворення, яке за лічені місяці виросло до значних розмірів. Про це Майорова розповіла в Instagram, зізнавшись, що кілька тижнів приховувала цю інформацію. За словами співачки, ще три–чотири місяці тому жодних загроз не було, однак згодом пухлина почала стрімко збільшуватися й зараз досягла приблизно 2 см.

Даша вже перенесла біопсію, яку описала як «жахливий» досвід. Результати попередніх обстежень заспокоїли — новоутворення має доброякісний характер, утім через надто швидкий ріст лікарі наполягають на хірургічному втручанні. Сама артистка вважає, що каталізатором проблеми могли стати сильний стрес і переохолодження, з якими їй довелося зіткнутися останнім часом.

Після публікації Майорова зіткнулася з хвилею паніки з боку підписників. Через неправильне трактування її слів співачка навіть видалила частину сториз і окремо пояснила ситуацію. Вона наголосила: онкології у неї немає, а життя триває у звичному режимі.

«У мене не рак — не тероризуйте моїх друзів і сім’ю, будь ласка. Мені сказали про доброякісну пухлину. Її потрібно видаляти через швидкий ріст. Але біопсію взяли, щоб на 100% точно знати, що вона доброякісна. Я чекаю на результати й далі ми прибираємо її. Я живу своє нормальне життя та працюю. Посил — перевіряйте здоров’я. Пів години консультації у мамолога — найкращий внесок», — підкреслила співачка.

Згодом Даша детальніше розповіла, з чого все почалося. Близько чотирьох місяців тому вона зробила операцію зі зменшення грудей і перед цим проходила повне УЗД. Тоді лікарі зафіксували лише невелику кісту, яка не викликала занепокоєння й могла зникнути самостійно. Операція минула успішно, однак уже після цього Майорова пережила період інтенсивного стресу під час підготовки до концертного туру.

Саме під час планового обстеження, яке артистка робить щороку, лікарі виявили фіброаденому, що почала різко зростати після хірургічного втручання. За словами Даші, поки що «лікарі не розуміють, чому вона набула немаленького розміру» за такий короткий термін.

Попри це Майорова налаштована спокійно й навіть філософськи. Вона називає ситуацію життєвим етапом, який потрібно пройти, і водночас закликає своїх підписників не ігнорувати профілактичні огляди.