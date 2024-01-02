Відома українська співачка після повернення з США до Києва вперше потрапила під обстріли: її реакція

Відома українська співачка Міка Ньютон разом з чоловіком, американцем Крісом Сааведрою, вперше за вісім років повернулася з США до України і одразу потрапила під російську атаку.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікувала спільне фото з коханим і звернулася до шанувальників. За її словами, вони повернулися до України 28 грудня, а вже наступного дня Росія в черговий раз обстріляла Україну. Така ж масована ракетна атака трапилася і сьогодні, 2 січня. Артистка разом з українцями пережила нічне жахіття й висловила обурення тим, що за два роки війни її ніхто не зміг зупинити.

Міка Ньютон відреагувала на масований ракетний обстріл Києва / Фото: facebook.com/mika.newton

"З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня, а 29-го Україна знищила понад 150 ракет... Це був найбільший напад на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все це. Сирени, звуки вибухів… Серце болить за права всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ вже два роки нічого не може зробити з цим жахіттям. Україні потрібна допомога і якнайшвидше...", - написала співачка.

До того ж, щоб не бути голослівною, Міка у своїх сторіз показала докази звірств росіян, взяті з надійних джерел. І закликала іноземних фанів допомогти Україні, яка зараз стоїть не лише на захисті своїх кордонів, але й боронить від нападу більшість країн світу.

Міка Ньютон відреагувала на масований ракетний обстріл Києва / Фото: facebook.com/mika.newton

Міка Ньютон відреагувала на масований ракетний обстріл Києва / Фото: facebook.com/mika.newton

Міка Ньютон відреагувала на масований ракетний обстріл Києва / Фото: facebook.com/mika.newton

"Ти б не захотів переживати те ж саме… Повір мені. Ми повинні об'єднатися і щось із цим робити. Ваша країна може бути наступною", - наголосила Ньютон.

Нагадаємо, нещодавно відомі українські зірки відреагували на масований ракетний обстріл Києва та Харкова. Як зірки висловилися на ранок після нічного жахіття та що пережили – читайте у матеріалі.

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