Відома українська співачка побилася з агресивною росіянкою у Молдові

З українською співачкою SHADU стався неприємний інцидент у Молдові, де вона наразі перебуває.

У своїх сторіз в Inastagram артистка показала відео з сутички, яка трапилася з нею у Молдові під час прогулянки парком. Сьогодні артистка мала знімати відео під трек Stand with Ukraine, як раптом до неї причепилася агресивна росіянка:

"Вранці у мене мали бути знімання. Знімати мали у парку під пісню Stand with Ukraine. Як ви знаєте, під цю пісню ми завжди робимо щось креативне - то в нас ліхтарики, то димові шашки. Сьогодні задумка була така: в кадрі мав бути мій собака і прапор України. От ми з собакою стоїмо, чекаємо на режисера і дивіться що сталося", - розповіла SHADU і показала приголомшливе відео, на якому росіянка нападає на неї.

Судячи з відео, в момент словесної перепалки агресивна росіянка сказала: "Вали до своєї хохляндії. Слава Росії" на що артистка відповіла: "Слава Україні!".

На співачку SHADU в Молдові напала агресивна росіянка

Не втримавшись, росіянка облила артистку кавою та почала махати руками. SHADU почала давати відсіч. На цьому росіянка обернулась і втекла.

На щастя, співачка залишилась не ушкодженою, проте настрій та емоційний стан артистки, вочевидь, зіпсований:

"Знаєте, коли ці "любітєлі руского міра" пишуть тобі у соцмережах, ти вже якось звик. Але коли ти зустрічаєш їх на вулиці. Коли вони нападають на тебе лише тому, що ти українець і тому що в тебе український прапор, це зовсім інше. Зараз я хочу звернутися до усіх росіян, ви, кацапські в*бл*дки. Ви дно. Ви перегній. Після того, що ви зробили з моєю країною ви не маєте права на існування. Ви не маєте права відкривати свій поганий рот. Ви не маєте права підходити до нас, українців. Ви не маєте права тепер жити у 21 сторіччі. "Слава Расії" лише в складі України. У мене все", - сказала у своїх сторіз виконавиця.

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