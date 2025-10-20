Відома українська співачка подалася на нацвідбір на "Євробачення-2026" й уїдливо згадала про Полякову

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа, справжнє ім’я якої Тереза Балашова, заявила про подачу заявки на Національний відбір на «Євробачення-2026».

Вже вкотре виконавиця хоче спробувати свої сили та позмагатися за право представляти Україну на міжнародному співочому конкурсі, який 2026 року відгримить в Австрії. У своєму Instagram Солоха зробила відповідну заяву та закликала шанувальників підтримати її. Та не обійшлося без скандальних згадок.

Так, СолоХа вирішила оголосити про подачу своєї кандидатури, згадавши про відсутність в її біографії поїздок до Росії, що заборонено правилами нацвідбору. Тереза особливо закцентувала на цьому увагу після нещодавнього скандалу Олі Полякової. Як відомо, днями раніше зірка теж захотіла податися на нацвідбір, попри те, що вона їздила до РФ після 2014 року. Полякова заявила, що не погоджується з пунктом, який забороняє участь таким виконавцям, і попросила змінити правила.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

«Хочу поділитися з вами хвилюючою новиною — я подаю заявку на нацвідбір на „Євробачення-2026“! Для моєї участі навіть не потрібно змінювати загальноприйняті правила, оскільки я не відвідувала країну-агресора. Пісня буде у моєму фірмовому стилі — весела та яскрава, як справжня СолоХа! Думаю що для мого проходу у longlist вистачить просто її послухати», — заінтригувала артистка.

До слова, виконавиця минулого року вже подавалася на нацвідбір на «Євробачення-2025», але її пісня не змогла пройти перший етап відбору та не потрапила до лонглиста.

