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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
3 хв

Відома українська співачка показала фото з таємного весілля та розкрила стать майбутньої дитини

Закохані розписалися спонтанно, а під час церемонії обоє не стримували сліз щастя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Diana Gloster

Diana Gloster / © Інстаграм

Українська співачка Diana Gloster розповіла про таємне весілля з коханим Іваном Квашею, показала зворушливі кадри з церемонії та незвичайним способом повідомила, на кого чекає.

Радісними новинами артистка поділилася в Instagram. Як виявилося, пара вирішила узаконити стосунки без гучного святкування та тривалої підготовки. Ініціативу підштовхнула випадкова деталь неподалік їхнього дому. Закохані побачили новий РАЦС і майже одразу обговорили можливість розписатися. Утім, навіть вони не очікували, що все відбудеться настільки швидко. Найемоційнішим моментом для молодят стала сама церемонія.

«Один з найщасливіших моментів мого життя, коли я йшла до нього, і ми обидва ридали від щастя. Від всього, що відбувається в нашому маленькому творчому світі попри те, що відбувається зараз у великому, темному і жорстокому. Я дякую близьким людям, які так спонтанно і неочікувано розділили з нами цей момент. Я дякую життю за те, як старанно і різко воно мене навчає і трансформує. Я дякую собі за сміливість жити його абсолютно по-своєму. Я дякую Івану за те, що кожне „я“ давно вже перетворилось на таке бажане і радісне „ми“», — поділилася Діана.

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

Співачка також пояснила, що традиційної пропозиції руки та серця не було. Рішення одружитися вони з Іваном ухвалили задовго до самої церемонії, неодноразово обговорюючи спільне майбутнє. А коли побачили новий РАЦС, то просто вирішили не відкладати задумане. Пара дізналася найближчу вільну дату й домовилася про розпис буквально на післязавтра. Спочатку закохані планували провести цей день лише вдвох, однак про їхні наміри дізналися друзі. Зрештою, на церемонії були четверо близьких людей, а мама артистки долучилася онлайн.

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

«Він мені не освідчувався, ми просто домовилися, що розписуємося. Ми давно знали, що зробимо це, і не раз про це говорили», — розповіла Diana Gloster.

Та весілля стало не єдиним приводом для радості. Разом із новиною про шлюб артистка розкрила ще одну важливу подробицю особистого життя — стать своєї майбутньої дитини. Для цього подружжя обрало творчий спосіб і вирішило присвятити оголошенню музичний кліп.

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

Diana Gloster з чоловіком / © Інстаграм

«Спочатку ми взагалі хотіли сказати про вагітність саме в кліпі. Ми довго берегли це тільки для себе, але потім зрозуміли, що час іде, та й мені чисто фізично стало важко ховати живіт. Тому вирішили про саму новину розказати раніше, а вже стать дитини розкрити в кліпі», — пояснила співачка.

Diana Gloster в кліпі / © Інстаграм

Diana Gloster в кліпі / © Інстаграм

Нагадаємо, раніше Diana Gloster повідомила, що вперше стане мамою. Тоді артистка поділилася з підписниками новиною про вагітність, а тепер розповіла й про новий етап стосунків із коханим. Подробицями сімейного життя пара тривалий час не поспішала ділитися публічно.

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