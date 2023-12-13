Відома українська співачка показала рідкісні фото з чоловіком-іноземцем у день його народження

Українська співачка Міка Ньютон показала рідкісні фото і відео зі своїм чоловіком, американським бізнесмеомн Крісом Сааведра.

На сторінці в Instagram артистка поділилася контентом з коханим і привітала його з днем народження. Ньютон подякувала коханому за те, що він є в її житті і назвала його "особливою і унікальною людиною".

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

"З днем народження моя кохана людина! Я дуже кохаю тебе, і це таке благословення мати тебе в моєму житті. Ти моя скеля! Ти така особлива і унікальна людина. Я так пишаюся всім, чого ти досягнув, тому що ти так багато працюєш. Ти – натхнення для всіх нас. Що ж, я маю розповісти свій улюблений жарт: "Ти найкращий чоловік, який у мене коли-небудь був, ха-ха-ха. Дякую за все, що ти робиш! З днем народження Бабичка!" – адресувала ніжні вітальні слова чоловіку виконавиця.

Міка Ньютон показалася з чоловіком і привітала його з днем народження

Зазначимо, що Міка Ньютон вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведра 2018 року. 2019-го у артистки діагностували рак яєчників і коханий дуже підтримував дружину. На щастя, артистці вдалося одужати.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, тиждень тому Міка Ньютон повідомила, що разом з чоловіком з США повертається до України. Артистка поділилася, що вони з Крісом планують побувати в Києві та Львові.

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