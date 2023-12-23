Відома українська співачка показала рідкісні фото з весілля у Каліфорнії у річницю шлюбу

Міка Ньютон з чоловіком відсвяткували п'яту річницю шлюбу.
Відома українська співачка Міка Ньютон привітала свого чоловіка, власника модельної агенції Saint Agency Кріса Сааведра з річницею їхнього шлюбу.
На сторінці в Instagram Ньютон розмістила серію знімків з їхнього казкового весілля, яке вони відгуляли 2018 року у містечку Ріверсайд, штат Каліфорнія, у розкішному спа-готелі The Mission Inn Hotel & Spa.
"П'ять років тому я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії! Це був ідеальний день. Я могла б багато написати, але головне одне: я дуже щаслива. P.S. Сумую за своїм весіллям, хочу зробити ще одне!" – зі смайликами прокоментувала світлини з весілля Ньютон.
Зазначимо, що Міка Ньютон живе в США від 2011 року. Свого чоловіка артистка зустріла випадково у супермаркеті. Як розповіла виконавиця в одному з інтерв'ю, її коханий Кріс протягом року вмовляв її сходити з ним на побачення.
Нагадаємо, декілька тижнів тому чоловік Міки Ньютон відсвяткував день народження. З цієї нагоди артистка у фотоблогу поділилася рідкісними фото з чоловіком і адресувала йому ніжні вітальні слова.
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