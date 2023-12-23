Відома українська співачка показала рідкісні фото з весілля у Каліфорнії у річницю шлюбу

Відома українська співачка Міка Ньютон привітала свого чоловіка, власника модельної агенції Saint Agency Кріса Сааведра з річницею їхнього шлюбу.

На сторінці в Instagram Ньютон розмістила серію знімків з їхнього казкового весілля, яке вони відгуляли 2018 року у містечку Ріверсайд, штат Каліфорнія, у розкішному спа-готелі The Mission Inn Hotel & Spa.

Міка Ньютон поділилася фото зі свого весілля / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон поділилася фото зі свого весілля / Фото: instagram.com/mikanewton

"П'ять років тому я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії! Це був ідеальний день. Я могла б багато написати, але головне одне: я дуже щаслива. P.S. Сумую за своїм весіллям, хочу зробити ще одне!" – зі смайликами прокоментувала світлини з весілля Ньютон.

Міка Ньютон поділилася фото зі свого весілля / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон поділилася фото зі свого весілля / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон поділилася фото зі свого весілля / Фото: instagram.com/mikanewton

Зазначимо, що Міка Ньютон живе в США від 2011 року. Свого чоловіка артистка зустріла випадково у супермаркеті. Як розповіла виконавиця в одному з інтерв'ю, її коханий Кріс протягом року вмовляв її сходити з ним на побачення.

Нагадаємо, декілька тижнів тому чоловік Міки Ньютон відсвяткував день народження. З цієї нагоди артистка у фотоблогу поділилася рідкісними фото з чоловіком і адресувала йому ніжні вітальні слова.

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