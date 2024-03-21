Відома українська співачка показала рідкісні фото зі своєю 28-річною донькою: "Нерви вона мені потріпала"

Українська співачка Марія Бурмака поділилася рідкісними фото зі своєю єдиною донькою Яриною від продюсера Дмитра Небесійчука.

За словами виконавиці, у їхніх взаєминах бували різні моменти. Бурмака не приховує, що свого часу донька трохи потріпала їй нервів. Але зараз, каже артистка, у них з Яриною гарні стосунки:

"Свого часу нерви вона мені потріпала сильно. І всяке буває у наших стосунках досі. Але найголовніше, що вона мені дуже близька. А те, як зовнішньо себе виражає – татуювання та інше – це не проблема. Вона хороша людина. І я завжди її у всьому підтримуватиму. Я не та мама, яка скаже: це був твій вибір – вигрібай тепер сама. Своїй дитині буду допомагати завжди", - запевнила Бурмака під час розмови з oboz.ua

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Також виконавиця поділилася, чим зай мається Ярина, якій зараз 28 років. Артистка поділилася, що її донька наразі активно шукає себе. Дівчина пробувала себе як підприємець і має в Instagram магазин вінтажних речей. Також донька Марії Бурмаки захоплюється музикою. Виконавиця не приховує, що хотіла б для своєї доньки інший шлях. Втім вона підтримає доньку у будь-якому її прояві.

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Зірка зізналася, що її донька уникає публічності, а також просила зіркову маму не говорити про неї в інтерв’ю:

"Ми колись навіть домовилися, що я не багато розповідатиму про неї у своїх інтерв'ю. Дітям відомих людей живеться непросто: вони завжди на увазі, незалежно від свого бажання. Це ранить. Друзі Ярини читають, а потім передають: "А ось твоя мама сказала .." - пояснила Бурмака.

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Нагадаємо, не так давно Марія Бурмака повідомила, що у її родині сталася трагедія. Брат співачки, який захищав Україну на передовій, помер.

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