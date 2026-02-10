ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка показалася із власним зубом у руці й шокувала причиною

Співачка не втрачає оптимізму щодо швидкого виправлення ситуації.

Tayanna

Tayanna / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка Tayanna, справжнє ім’я якої Тетяна Решетняк, поділилася з фанатами неприємним інцидентом.

Так, 41-річна артистка несподівано показала зуб, що випав й приголомшила причинами. В Instagram-сториз Tayanna вийшла на зв’язок вже зі стоматологічної клініки й намагалася з гумором прокоментувати ситуацію. Хоча насправді справа виявилася серйозною — такою виявилася реакція її організму на сильний стрес.

«Хочете, я вам розкажу про мій рівень стресу? Він настільки високий, що у мене випадають зуби. Просто випав зуб. Тримаємося», — сказала Tayanna, усміхаючись у кадрі.

Tayanna / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Tayanna / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

До слова, ще раніше артистка зізнавалася, що останні кілька років були для неї геть непростими. Зокрема, її спіткали проблеми зі здоров’ям, виснаження, депресія та труднощі в особистому житті й кар’єрі. Зосередившись на собі та психотерапії, Tayanna поступово відновлювала сили. Крім того, наприкінці грудня минулого року вона повідомляла про неприємний інцидент біля свого будинку — ворожий «приліт».

Попри все, співачка повертається на сцену і вже тішить шанувальників новими музичними проєктами та дуетами.

