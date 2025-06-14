Відома українська співачка показалася під обстрілами в Ізраїлі: "Вибухи просто над нами"

KOLA

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Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома під псевдонімом KOLA, пережила ракетну атаку під час перебування в Ізраїлі.

Артистка у своєму фотоблогу поділилася, що приїхала до країни на 10 днів, аби пройти курс лікування, який довго відкладала. Проте, на жаль, опинилася в епіцентрі обстрілу з боку Ірану. Так, перебуваючи вдома з чоловіком, зірка стала свідком низки гучних вибухів. За словами KOLA, спочатку вона намагалася триматися спокійно, адже в Україні щоденні тривоги стали нормою. Проте звук вибухів буквально над її головою зруйнував відчуття безпеки.

"Запустили 100 ракет по Ізраїлю. Щойно було вибухів 15 поспіль просто над нами. Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки... Ну і, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю... Найголовніше, що я кричала весь день, що я живу в Україні! І в нас це кожну ніч, і я нічого не боюся. Ага, до перших вибухів над головою я не боюся..." – зізналася артистка.

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KOLA під час вибухів в Ізраїлі / © instagram.com/kola__official

KOLA під час вибухів в Ізраїлі / © instagram.com/kola__official

Співачка також зазначила, що попри загрозу, ізраїльтяни залишалися напрочуд спокійними й показала своїх сусідів, які затишно вечеряли: "У людей все супер. Вони вечеряють. Те, що тут стріляли тільки що, все палало зверху — то таке. Вечеря за розкладом".

Ізраїль під час вибухів / © instagram.com/kola__official

Нагадаємо, увечері 13 червня Іран атакував Ізраїль щонайменше 100 балістичними ракетами. Обстріл став відповіддю на попередні удари ізраїльських сил по іранських ядерних та військових об'єктах. Частина ракет влучила в будівлі, спричинивши значні пошкодження.