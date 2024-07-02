Відома українська співачка показалася без краплі макіяжу та приголомшила сміливим перевтіленням

Lida Lee показала результат "до" та "після".

Відома українська співачка Lida Lee потішила незвичним макіяжем, який зробив їй професійний зірковий візажист Єгор Андрюшин.

Так, у фотоблогу Ліда похизувалася результатом експериментів з макіяжем і приголомшила фанів. Зокрема, у ролику виконавиця спочатку постає у сценічному образі без макіяжу та з перукою на голові, яку знімає. А згодом за допомогою монтажу вже позує у кардинально іншому образі, де яскравим акцентом є чорна помада на губах зірки. А доповнюють макіяж Lida Lee стильний латексний костюм з високими плечима та вирізом декольте й масивні сережки.

Lida Lee підкорила серця фанів виглядом до та після макіяжу

Реакція фанів на такий екстравагантний образ артистки була доволі цікавою. Деякі юзери навіть побачили в Lida Lee співачку Ріанну й задарували компліментами.

Тільки я побачила "після" Ріанну?

Лідо, ви з косметикою і без неї маєте супер вигляд

Боже, як гарно!

Неймовірний образ, зачіска взагалі підкорила моє серденько

Нагадаємо, нещодавно до зіркового візажиста приходив співак Володимир Дантес. Після макіяжу зірка розірвав Мережу роликом, де позує з синіми тінями й довгими накладними нігтями.