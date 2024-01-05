Відома українська співачка показалася в купальнику і засвітила свого чоловіка-іноземця

KOLA показала, як вони з коханим відпочили на заході України.

Співачка Анастасія Прудіус, відома як KOLA, показала, як провела відпустку в Україні.

На зимові канікули разом з чоловіком артистка вирушила на захід нашої країни, а саме у місто Яворів, що в Івано-Франківській області. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію атмосферних фото та відео свого відпочинку.

Разом з обранцем KOLA посиділи у чанах, насолодилися місцевими краєвидами і кухнею. Окрім того співачка запостила рідкісне фото, на якому позувала у купальнику. Разом з тим артистка засвітила свого чоловіка, якого до цього показувала лише раз.

KOLA показалася у купальнику і засвітила свого чоловіка / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, як відпочила на заході України / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, як відпочила на заході України / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, як відпочила на заході України / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала, як відпочила на заході України / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA з чоловіком відпочили на заході України / Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, що декілька місяців тому співачка KOLA вперше зізналася, що вийшла заміж. З чоловіком 31річна артистка познайомилася в Ізраїлі під час одного з благодійних заходів, де Прудіус виступала.

Обранець виконавиці родом з Дніпра, проте в дитинстві разом з батьками емігрував до Ізраїлю. Чоловік старший від співачки на 13 років і має дітей від попередніх стосунків. Як зізнавалася KOLA, вона ніколи не мріяла про те, щоб вийти заміж за іноземця.

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