Відома українська співачка показалася в онкологічному центрі та розповіла про стан здоров'я

Українська співачка Міка Ньютон після того, як поборола рак, перебуває на ретельному контролі у лікарів.

Так, артистка у своєму фотоблогу поділилася фото з онкологічного центру за кордоном. Міка пояснила, що навідується до медичної установи кожні пів року. Все для того, щоб завдяки аналізам відстежувати всі ризики та не дозволити онкології повернутися. За словами Ньютон, візити до спеціалістів даються їй емоційно дуже складно. Проте водночас вона пишається, який шлях уже здолала.

"Гарного понеділка всім! Я починаю свій день в онкологічному центрі, щоб разом з моїм лікарем переконатися, що у мене все добре. Я роблю це кожні пів року! Ці візити завжди емоційно важкі для мене. Але я почуваюся такою благословенною, коли бачу прогрес і наскільки сильною я стала!" – написала Міка.

Міка Ньютон в онкологічному центрі / Фото: instagram.com/mikanewton

Зазначимо, 2019 року Міка Ньютон боролася з раком яєчника. На щастя, вона подолала підступну хворобу, але дотепер однаково перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona вперше розповіла про свої візити до психіатра. Співачка розкрила, з якою проблемою зверталася та який діагноз їй ставлять спеціалісти.

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