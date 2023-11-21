Відома українська співачка показалася зі сльозами на очах і здивувала, що з нею сталося

Українська співачка KOLA відверто поділилася з прихильниками, що страждає на тривожність і розповіла про власні методи боротьби з нею.

Так, артистка після консультації у психолога запостила в Instagram фото, на якому заплакана. Вона повідомила, що викликало такий стан. За словами зірки, цьому посприяли втома та шалені ритми життя.

"Як побита собака на рівному місці… Ось як проявляється втома, відсутність дому, спокою, постійні переїзди, переписки, генерація ідей. Ще й собачку взяла", - поділилася переживаннями KOLA.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Також знаменитість розповіла про низку речей, які поліпшують настрій і долають тривожні думки. Зокрема, співачка до них занесла свічки, ароматерапію, фізичні навантаження, медитації та дихальні практики. Також KOLA зізналася, що віднедавна опанувати себе допомагають ігри з собакою Джин.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

"Ну, звісно, це свічки. Я обожнюю свічки. Вони мені дуже сильно допомагають. Ароматичні масла, за допомогою яких я роблю ароматерапію. В залежності від стану я обираю масло, наношу його собі на долоні, розтираю і потім дуже зосереджено дихаю. Планка, яка допомагає привести у тонус не тільки м'язи, а й позбутися тривожності. І медитація. А також дихальні практики", - поділилася власними методами співачка.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, нещодавно про проблеми зі здоров'ям заявила українська співачка SWOIIA, яку багато хто пам'ятає як Ассоль. Артистка несподівано показалася під крапельницею та звинуватила лікарів у недбалості.

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