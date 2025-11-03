ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка похрестила двомісячного синочка і показала щемливі фото з таїнства

Артистка показала, якими були хрестини маленького Акіма.

СолоХа з сином

СолоХа з сином / © instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, похрестила двомісячного синочка.

Особлива подія в родині виконавиці сталася 2 листопада, про що вона повідомила у своєму Instagram. Артистка показала кадри з церкви. Зокрема, СолоХа обрала для Акіма одну пару хрещених батьків. Маленького синочка артистка одягнула у святкове біле вбрання.

СолоХа похрестила сина / © instagram.com/soloha_official

СолоХа похрестила сина / © instagram.com/soloha_official

"Сьогодні (2 листопада – прим. ред.) народився новий християнин! Нехай Господь береже мого синочка", - поділилася артистка.

СолоХа похрестила сина / © instagram.com/soloha_official

СолоХа похрестила сина / © instagram.com/soloha_official

Після таїнства СолоХа разом із гостями, які прийшли розділити з нею особливий день, вирушила на святкування до ресторану. Заклад був прикрашений у світлих тонах. Звичайно ж, також була фотозона з повітряними кульками та крилами.

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Артистка також спеціально для хрестин замовила особливий тортик. Смаколик був блакитного кольору та прикрашений малюнком ангела, який грає на трубі серед хмаринок.

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Хрестини сина СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Зазначимо, СолоХа народила синочка 20 серпня. Також артистка виховує доньок Аріану та Євлалію.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк похрестила сина. Знаменитість також розсекретила, як назвала хлопчика.

