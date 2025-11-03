- Дата публікації
Відома українська співачка похрестила двомісячного синочка і показала щемливі фото з таїнства
Артистка показала, якими були хрестини маленького Акіма.
Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, похрестила двомісячного синочка.
Особлива подія в родині виконавиці сталася 2 листопада, про що вона повідомила у своєму Instagram. Артистка показала кадри з церкви. Зокрема, СолоХа обрала для Акіма одну пару хрещених батьків. Маленького синочка артистка одягнула у святкове біле вбрання.
"Сьогодні (2 листопада – прим. ред.) народився новий християнин! Нехай Господь береже мого синочка", - поділилася артистка.
Після таїнства СолоХа разом із гостями, які прийшли розділити з нею особливий день, вирушила на святкування до ресторану. Заклад був прикрашений у світлих тонах. Звичайно ж, також була фотозона з повітряними кульками та крилами.
Артистка також спеціально для хрестин замовила особливий тортик. Смаколик був блакитного кольору та прикрашений малюнком ангела, який грає на трубі серед хмаринок.
Зазначимо, СолоХа народила синочка 20 серпня. Також артистка виховує доньок Аріану та Євлалію.
