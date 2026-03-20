Відома українська співачка похизувалася раритетним подарунком для зіркового обранця за чималу суму
SKYLERR поєднала сюрприз із хобі Євгена Проніна.
Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, зробила розкішний подарунок своєму коханому — адвокату Євгену Проніну, романом з яким інтригувала весь минулий рік.
Артистка вирішила поєднати сюрприз із його захопленням і придбала раритетний автомобіль. Як зізнався Пронін в інтерв’ю Славі Дьоміну, на своє 35-річчя він отримав від обраниці Mercedes-Benz S-Class (1977). Вартість такої автівки на ринку сягає близько 700 тисяч гривень.
«Лєра мені подарувала на 35-річчя дорогу автівку, на якій я зараз їжджу», — поділився адвокат.
За словами Проніна, він уже давно захоплюється колекціонуванням ретроавтомобілів. У його власності нині налічується сім таких машин, частину з яких у майбутньому він планує передати до музею. При цьому чоловік зазначає, що подібне хобі не завжди є надто витратним.
«Ретроавтомобілі — це не так дорого. Їх можна купувати за декілька тисяч доларів, а потім вкладати в реставрацію», — пояснив він.
Зазначимо, SKYLERR та Євген Пронін офіційно повідомили про роман лише цього року. Проте насправді їхні стосунки почалися значно раніше — наприкінці 2024 року. Іскра промайнула під час листувань у соцмережах, що потім переросло у справжнє кохання. За словами Євгена, він вже готовий до майбутнього освідчення та планування дітей.
Нагадаємо, нещодавно SKYLERR здивувала подробицями першого побачення з Євгеном і яке моторошне місце він обрав.