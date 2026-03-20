Відома українська співачка похизувалася раритетним подарунком для зіркового обранця за чималу суму

SKYLERR і Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, зробила розкішний подарунок своєму коханому — адвокату Євгену Проніну, романом з яким інтригувала весь минулий рік.

Артистка вирішила поєднати сюрприз із його захопленням і придбала раритетний автомобіль. Як зізнався Пронін в інтерв’ю Славі Дьоміну, на своє 35-річчя він отримав від обраниці Mercedes-Benz S-Class (1977). Вартість такої автівки на ринку сягає близько 700 тисяч гривень.

«Лєра мені подарувала на 35-річчя дорогу автівку, на якій я зараз їжджу», — поділився адвокат.

Євген Пронін / © instagram.com/pronin_law_you

За словами Проніна, він уже давно захоплюється колекціонуванням ретроавтомобілів. У його власності нині налічується сім таких машин, частину з яких у майбутньому він планує передати до музею. При цьому чоловік зазначає, що подібне хобі не завжди є надто витратним.

«Ретроавтомобілі — це не так дорого. Їх можна купувати за декілька тисяч доларів, а потім вкладати в реставрацію», — пояснив він.

Зазначимо, SKYLERR та Євген Пронін офіційно повідомили про роман лише цього року. Проте насправді їхні стосунки почалися значно раніше — наприкінці 2024 року. Іскра промайнула під час листувань у соцмережах, що потім переросло у справжнє кохання. За словами Євгена, він вже готовий до майбутнього освідчення та планування дітей.

